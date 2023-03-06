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08:19, 6 марта 2023Россия

В российском городе четырехлетний ребенок опрокинул на себя чайник и погиб

В Ачинске четырехлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком и погиб

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Ачинске четырехлетний ребенок погиб после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Красноярскому краю.

Известно, что ребенок опрокинул на себя кипяток 1 марта, но его мать решила не обращаться к врачу. По данным МВД, россиянка, которая лечила мальчика дома, не была ранее судима и не имеет работы, семья на учете не состоит.

Помимо погибшего ребенка, в семье воспитываются еще трое детей в возрасте одного года, пяти и одиннадцати лет. Несовершеннолетних после случившегося в российском городе заберут из семьи и переместят в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее 78-летняя жительница города Волжский Волгоградской области скончалась после того, как получила множественные термические ожоги в собственной ванне. Женщина обварилась кипятком, ее госпитализировали с ожогами 70 процентов тела, но спасти не смогли.

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Анастасия Шейкина
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