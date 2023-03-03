В России пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла

В Волгоградской области пенсионерка скончалась, получив ожог 70 процентов тела в ванне

78-летняя жительница города Волжский Волгоградской области скончалась после того, как получила множественные термические ожоги в собственной ванне. Об этом сообщает информационное агентство «Высота 102» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предположительно, женщина обварилась кипятком во время купания в конце февраля. Ее эвакуировали в ожоговый центр одной из волгоградских больниц с ожогами 70 процентов тела. С 28 февраля россиянка находилась в реанимационном отделении.

В региональном комитете здравоохранения подтвердили смерть пациентки.

Ранее житель Санкт-Петербурга был госпитализирован после того, как опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Врачи диагностировали у него термические ожоги кипятком области мошонки, верхней трети обеих бедер и ягодиц.