Петербуржец опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и попал в реанимацию

Житель Петербурга опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и попал в реанимацию

Житель Санкт-Петербурга опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и попал в реанимацию. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Валерия Гаврилина в Выборгском районе города вечером 26 февраля. 30-летнего мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Врачи диагностировали у пострадавшего термические ожоги кипятком области мошонки, верхней трети обеих бедер и ягодиц. В тяжелом состоянии он помещен в ожоговую реанимацию.

Ранее в городе Кызыле Республики Тыва пьяная женщина насмерть обварилась кипящим бульоном. Ее госпитализировали с термическими ожогами лица, туловища, рук и ног. От полученных травм в больнице она скончалась.