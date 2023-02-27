Петербуржец опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и попал в реанимацию
Житель Петербурга опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и попал в реанимацию
Житель Санкт-Петербурга опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и попал в реанимацию. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел на улице Валерия Гаврилина в Выборгском районе города вечером 26 февраля. 30-летнего мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Врачи диагностировали у пострадавшего термические ожоги кипятком области мошонки, верхней трети обеих бедер и ягодиц. В тяжелом состоянии он помещен в ожоговую реанимацию.
Ранее в городе Кызыле Республики Тыва пьяная женщина насмерть обварилась кипящим бульоном. Ее госпитализировали с термическими ожогами лица, туловища, рук и ног. От полученных травм в больнице она скончалась.