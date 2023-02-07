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11:24, 7 февраля 2023Россия

Пьяная россиянка насмерть обварилась кипящим бульоном во время ссоры со знакомой

Жительница Тувы опрокинула на себя чан с кипящим бульоном и умерла от ожогов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В городе Кызыле Республики Тыва пьяная женщина насмерть обварилась кипящим бульоном. Об этом сообщает региональный Следственный комитет на своем сайте.

Как выяснили в ведомстве, 25 ноября 2022 года россиянка употребляла со своей знакомой алкоголь. В какой-то момент между женщинами началась ссора, в ходе которой оппонентка толкнула погибшую в сторону отопительной печи, и женщина опрокинула на себя чан, в котором находился кипящий бульон. В результате потерпевшую госпитализировали с термическими ожогами лица, туловища, рук и ног. Женщина скончалась в больнице.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СК Тувы. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Ранее в Нижнем Новгороде сразу двое рабочих насмерть обварились кипятком в подвале жилого дома. Во время спуска под мужчинами сломалась ветхая лестница, и они упали в яму с водой. От полученных ожогов оба скончались.

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Константин Лысяков
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