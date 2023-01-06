Двое россиян упали в яму с кипятком и погибли

Двое рабочих погибли в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде, упав в яму с кипятком

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и обварились насмерть. Об инциденте сообщила государственная трудовая инспекция Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 6 января около 3 часов ночи при выполнении аварийных работ в подвале жилого дома. Когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница. Мужчины упали в кипяток и погибли от полученных ожогов.

В гострудинспекции заявили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

В конце декабря в подмосковном Воскресенске погибли двое рабочих, расчищавших крышу дома от снега. Мужчины 42 и 52 лет упали с высоты пятиэтажного здания и скончались на месте от полученных травм.