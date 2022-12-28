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15:19, 28 декабря 2022Среда обитания

Двое рабочих погибли во время чистки снега в российском городе

Двое рабочих из Воскресенска погибли во время чистки крыши от снега

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

В подмосковном Воскресенске погибли двое рабочих во время исполнения своих обязанностей. Мужчины расчищали крышу дома в российском городе от снега, сообщает «МК».

Инцидент произошел на улице Октябрьская в 11:20. Рабочие 42 и 52 лет упали с высоты пятиэтажного здания. Оба скончались на месте от полученных травм.

В июне двое сотрудников коммунальной службы подорвались на гранате времен Великой Отечественной войны. Рабочие обнаружили снаряд, когда постригали кусты на улице Киевской в городе Ялте. Одному из мужчин оторвало кисть руки, а другого ранило осколками. Оба были госпитализированы. Место происшествия оградили до прибытия взрывотехников.

В мае строитель из Москвы упал в шахту лифта строящегося высотного здания на Кронштадтском бульваре. Мужчина переходил шахту по строительным лесам и сорвался с высоты седьмого этажа. Пострадавший скончался от полученных травм по дороге в больницу. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, чтобы выяснить детали случившегося.

Александра Качан
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