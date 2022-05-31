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Среда обитания

В Москве строитель упал в шахту лифта высотки и погиб

Рабочий погиб после падения в шахту лифта строящегося высотного здания в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве рабочий упал в лифтовую шахту строящегося высотного здания и погиб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла вечером 30 мая на Кронштадтском бульваре. 35-летний рабочий переходил шахту лифта по строительным лесам. В итоге он сорвался с высоты седьмого этажа и скончался от полученных травм, пока медики везли его в больницу.

По факту происшествия проводят проверку, в результате которой представители правоохранительных органов выяснят все детали случившегося.

Ранее в мае двое рабочих в Екатеринбурге погибли после падения с высоты 32-го этажа при строительстве многоэтажки. Мужчины выпали из фасадной люльки и скончались на месте. По словам очевидцев, причиной трагедии послужил оборвавшийся из-за перегруза с одной стороны трос конструкции.

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Полина Кислицына
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