В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки

В Екатеринбурге два строителя погибли после падения с 32 этажа многоэтажки

В Екатеринбурге двое рабочих выпали из фасадной люльки при строительстве многоэтажки. Оба мужчины скончались на месте, сообщает портал E1.

Трагедия в российском городе произошла 26 мая по адресу улица Московская, 190. Строители находились на высоте 32-го этажа. По словам очевидцев, трос конструкции оборвался с одной стороны, после чего строители упали. Свидетели утверждают, что трагедия произошла из-за перегруза.

В отделе продаж жилого комплекса заявили, что не знают о происшествии и завершили разговор с изданием. В региональном следственном управлении Следственного комитета России пообещали прокомментировать инцидент.

Ранее в мае 63-летняя жительница Воронежа погибла при обрушении балкона. Женщина упала вместе с конструкцией и скончалась на месте от полученных травм. В отношении ответственных за обслуживание здания коммунальщиков возбудили уголовное дело.