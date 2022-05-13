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Жительница российского города погибла при обрушении балкона

Жительница Воронежа погибла при обрушении балкона

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В центре Воронежа произошло обрушение балкона, при котором погибла 63-летняя россиянка. В отношении ответственных за обслуживание здания коммунальщиков возбуждено уголовное дело, передает сообщение местного следственного управления ТАСС.

По предварительным данным, утром 13 мая в жилом доме на улице Фридриха Энгельса, 37 обрушилось металлическое ограждение балкона. Находившаяся на нем женщина упала вниз и скончалась на месте в результате полученных травм. На данный момент следователи осматривают здание, а также опрашивают жильцов и сотрудников управляющей компании. Планируется провести судебно-медицинскую и строительно-техническую экспертизы.

Представители управляющей компании заявили, что обвалившееся ограждение крепилось к стене построенного в 1960 году дома, но не к бетонной плите балкона, состояние которой эксперты оценили как удовлетворительное. В ведомстве добавили, что Фонд капитального ремонта отремонтирует дом в 2025 году при достаточном финансировании.

Ранее при обрушении бетонных плит с недостроенного здания погибли два жителя Красноярска. Облицовка рухнула с дома, в котором проводился демонтаж.

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Александра Качан
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