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Двое рабочих из российского города подорвались на гранате

Двое рабочих из Ялты подорвались на гранате времен Великой Отечественной войны

Кадр: телеграм-канал «Mash на волне»

В Ялте двое коммунальщиков подорвались на гранате времен Великой Отечественной войны во время выполнения работ. Жители российского города получили серьезные травмы, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Рабочие из МБУ «Зеленострой» постригали кусты на улице Киевской и наткнулись на гранату. В результате взрыва одному из мужчин оторвало кисть, а другого ранило осколками. Пострадавшим оказал помощь проезжавший мимо врач, обоих доставили в больницу. Место взрыва гранаты оградили, на данный момент туда направлены взрывотехники.

В апреле при исполнении обязанностей погиб рабочий из Москвы. Мужчина упал с высоты 30 этажа строящегося дома в шахту лифта и скончался на месте. Межрайонный следственный провел занялся проверкой, чтобы определить, есть ли на месте происшествия преступления по статье «Нарушение требований охраны труда».

В феврале трое строителей упали в шахту лифта в городе Пушкино. Один из пострадавших умер в больнице от полученных травм. Предварительные данные указывают, что во время работ в строящемся доме мужчины соорудили деревянный мост, который обрушился.

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Александра Качан
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