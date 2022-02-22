В российском городе трое рабочих упали в шахту лифта

В городе Пушкино Московской области трое рабочих упали в шахту лифта, один из них умер в больнице. Об этом во вторник, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По предварительным данным, мужчины производили работы в строящемся доме. Рабочие соорудили себе деревянный помост, который обрушился под тяжестью их веса.

Уточняется, что все трое были доставлены в больницу. По информации РЕН ТВ, один из пострадавших скончался в реанимации, не приходя в сознание. У других были диагностированы переломы.

«В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Врадий.

Ранее, в январе, в многоэтажном доме в городе Обнинске Калужской области загорелся лифт. После возгорания кабина рухнула в подвал, из-за чего началось задымление и сработала сигнализация. Из дома были эвакуированы 120 жильцов.