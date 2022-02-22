Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В российском городе трое рабочих упали в шахту лифта

В Пушкине один рабочий погиб и двое пострадали в результате падения в шахту лифта

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В городе Пушкино Московской области трое рабочих упали в шахту лифта, один из них умер в больнице. Об этом во вторник, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По предварительным данным, мужчины производили работы в строящемся доме. Рабочие соорудили себе деревянный помост, который обрушился под тяжестью их веса.

Уточняется, что все трое были доставлены в больницу. По информации РЕН ТВ, один из пострадавших скончался в реанимации, не приходя в сознание. У других были диагностированы переломы.

«В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Врадий.

Ранее, в январе, в многоэтажном доме в городе Обнинске Калужской области загорелся лифт. После возгорания кабина рухнула в подвал, из-за чего началось задымление и сработала сигнализация. Из дома были эвакуированы 120 жильцов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Жительница Подмосковья умерла из-за рыбы
У «неандертальских» генов нашли защиту от ВИЧ и COVID-19
В ООН ответили на слова Путина об убийстве Минских соглашений
Российского посла в Швеции вызвали в МИД из-за признания ДНР и ЛНР
Китай приготовился нанести новый удар по своим компаниям
Глава МИД Франции рассказал об отмене встречи с Лавровым в Париже
Трамп не увидел причин для эскалации конфликта вокруг Украины
В Евросоюзе ответили на вопрос о включении Путина в санкционный список
Российские дипломаты в ближайшее время покинут Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.