В российском городе загорелся и рухнул в подвал лифт

В многоэтажном доме в городе Обнинске Калужской области загорелся лифт. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

После возгорания лифт рухнул в подвал, из-за чего началось задымление и сработала сигнализация. Из дома были эвакуированы 120 жильцов. При этом во время инцидента в лифте никто не находился, пострадавших нет.

В МЧС России сообщили, что пожар уже ликвидирован. Причины возгорания будут установлены испытательной пожарной лабораторией. Пожар повредил не только кабину лифта, но и отделку в подъезде. По сообщению жильцов, предшествовавший возгоранию хлопок произошел на 15-м этаже дома.

13 января из-за обрушения лифта в московском «Президент-Отеле» погибли двое рабочих. Лифт упал с седьмого этажа после того, как в ходе ремонтных работ оборвался трос. Рабочие скончались на месте от полученных травм. По факту гибели двух человек было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.