Два человека погибли при падении лифта в московском отеле

Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле на Большой Якиманке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

По информации собеседника агентства, в здании гостиницы проводился ремонт.

«Лифт упал с седьмого этажа. В нем могли находиться двое рабочих. Они спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. По предварительным данным, они погибли», — сообщил источник.

В Президент-Отеле информацию о гибели рабочих пока не подтвердили. «У нас пока информации нет. Ничего подтвердить не можем», — сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник ресепшена гостиницы.

Обстоятельства происшествия выясняются. Как пояснил источник, кабину лифта сейчсас вскрывают. По данным «360», один погибший был в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожном вокзале. Возгорание произошло в неэксплуатируемом корпусе вокзала. После ликвидации огня спасатели обнаружили на месте ЧП три трупа рабочих компании, которая осуществляла строительные работы на вокзале.