В российском городе трое рабочих погибли при пожаре на вокзале

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа трое рабочих погибли в результате пожара на железнодорожном вокзале. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Возгорание произошло в неэксплуатируемом корпусе вокзала. В тушении пожара были задействованы восемь человек и три единицы техники. На месте спасатели обнаружили три трупа рабочих компании, которая осуществляла строительные работы на вокзале.

Прокуратура организовала проверку по соблюдению законодательства о противопожарной безопасности.

Ранее в гипермаркете Томска произошел пожар. По данным МЧС, в результате ЧП в гипермаркете произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет. Причиной пожара назвали поджог. Полиция задержала подозреваемого в поджоге, это сотрудник подрядной организации ритейлера.