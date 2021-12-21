Возможной причиной пожара в гипермаркете Томска назвали поджог

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске возможно начался из-за поджога. Такую причину возгорания в магазине называет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, подозреваемый в поджоге установлен.

О пожаре стало известно во вторник, 21 декабря. По данным МЧС, в гипермаркете произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет.

Очевидцы пожара в томском гипермаркете рассказали об обрушении одной из стен торгового здания. Один из мужчин утверждает, что сначала он слышал только хлопки. В какой-то момент он, заметил густой черный дым.