Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Крупный пожар в российском гипермаркете попал на видео

Гипермаркет «Лента» горит в Томске на площади пять тысяч квадратных метров

Крупный пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Случившееся попало на видео, его опубликовал Telegram-канал РИА Новости. На кадрах виден густой дым, идущий из здания гипермаркета. Рядом стоят пожарные машины.

По данным МЧС, в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет.

Ранее в декабре сообщалось о пожаре в киоске с пиротехникой на улице Большой в Новосибирске. Возгорание сопровождалось залпами ракет и взрывами петард. Пожарные потушили пламя, однако магазин полностью сгорел.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали остановку поставок российского газа в Германию
В Госдуме назвали слишком затратной идею о выплате 10 тысяч семьям с детьми
Пашинян допустил возобновление автосообщения между Арменией и Азербайджаном
Крупный пожар в российском гипермаркете попал на видео
Виновник массового ДТП в Москве признался в употреблении алкоголя
Кремль рассказал об обсуждении отношений с НАТО со своими союзниками
Школьник пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире
Россиян предупредили о конце эпохи нелегальной аренды жилья
Ида Галич рассказала о жизни после развода
Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборки
Россия пригрозила США последствиями в случае отправки военных на Украину
Рейсы с российскими спортсменами на Олимпиаду-2022 отменили
Разведка Израиля призналась в убийстве высокопоставленного иранского генерала
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter