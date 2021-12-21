Крупный пожар в российском гипермаркете попал на видео

Крупный пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Случившееся попало на видео, его опубликовал Telegram-канал РИА Новости. На кадрах виден густой дым, идущий из здания гипермаркета. Рядом стоят пожарные машины.

По данным МЧС, в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет.

Ранее в декабре сообщалось о пожаре в киоске с пиротехникой на улице Большой в Новосибирске. Возгорание сопровождалось залпами ракет и взрывами петард. Пожарные потушили пламя, однако магазин полностью сгорел.