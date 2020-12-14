Пожар в киоске с пиротехникой в российском городе попал на видео

Пожар в киоске с пиротехникой на улице Большой в Новосибирске попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «LIFE SHOT».

Возгорание произошло в ночь на понедельник, 14 декабря, и сопровождалось залпами ракет и взрывами петард. Пожарные потушили пламя, однако магазин полностью сгорел. Сообщается, что пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

6 декабря пожар на рынке с пиротехникой в Ростове-на-Дону попал на видео. Тогда загорелся павильон рынка «Классик», площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.