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Россиянам разрешат использовать небольшие петарды и фейерверки в зданиях

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

С 1 января 2021 года россиянам разрешат использовать мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны в зданиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Источник ведомства заявил, что это предусмотрено новой редакций правил противопожарного режима.

«С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров», — уточнили в МЧС.

Сейчас в помещениях разрешено использовать только бенгальские огни и хлопушки, которые относятся к первому классу опасности.

Пиротехнические изделия второго класса, такие как фонтаны и мелкие петарды, в настоящее время можно использовать лишь на улице. Более мощные салюты и петарды можно запускать только на открытом воздухе. Специальное разрешение потребуется для запуска профессиональной пиротехники выше третьего класса опасности.

В начале ноября сообщалось, что в Индии запретят петарды из-за коронавируса. Главный министр штата Раджастан Ашок Гелот пояснил, что такая мера защитит здоровье зараженных COVID-19 от ядовитого дыма.


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