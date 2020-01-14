Россиянин умер от разрыва петарды

В Великоустюгском районе Вологодской области местный житель умер после получения травм от разрыва петарды. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По данным СК, тело мужчины 1974 года рождения нашли на автобусной остановке в поселке Новатор 13 января. При осмотре тела следователи обнаружили следы «травматической ампутации» пальцев, а также характерные повреждения в области груди.

СК начал проверку, проводится судебно-медицинская экспертиза.

31 декабря стало известно, что на Кубани у ребенка в руке взорвалась петарда — ему оторвало три пальца. Мальчик проведет в больнице около недели, потом его переведут на амбулаторное лечение.

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