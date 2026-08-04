Россияне заинтересовались Древней Грецией

В июле продажи «Одиссеи» Гомера в российских книжных выросли в 3,5 раза

Продажи «Одиссеи» Гомера в российских книжных магазинах выросли в июле более чем в 3,5 раза (на 254 процента) после премьеры одноименного фильма Кристофера Нолана, поставленного им по собственному сценарию. Об этом со ссылкой на данные аналитиков «Мегафона» и сети «Читай-город» сообщает «Афиша».

За лето показатель интереса к «Одиссее» вырос втрое (на 198 процентов), а суммарные продажи произведений легендарного древнегреческого поэта увеличились в стране на 125 процентов.

Также отмечается, что в последнюю неделю июля трафик на сайтах, посвященных древнегреческим мифам, вырос к предыдущим семи дням в четыре раза, а количество пользователей этих ресурсов увеличилось на 46 процентов. Как выяснилось, среди заинтересовавшихся античностью россиян большинство составили мужчины (62 процента), а возраст 40 процентов аудитории равнялся 35-44 годам.

Ранее стало известно, что жюри «Оскара» пришло в восторг от «Одиссеи» Кристофера Нолана, которую некоторые специалисты подвергли критике.