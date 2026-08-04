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12:51, 4 августа 2026 (обновлено: 12:56, 4 августа 2026)Мир

Россия и Катар выступили с заявлением по ситуации в зоне Персидского залива

Лавров и глава МИД Катара призвали к прекращению боевых действий в зоне Персидского залива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МИД России.

«С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня "Исламабадского меморандума"», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора сторон.

В МИД России добавили, что в ходе беседы были детально обсуждены ключевые направления дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений.

Ранее стало известно, что Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Отмечается, что суда, следующие в Персидский залив, будут проходить вдоль побережья Ирана, а покидающие залив — следовать вдоль побережья Омана.

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