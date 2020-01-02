Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео

Видео: Город55 Омск / YouTube

В Омске петарда взорвалась в руках у местного жителя. Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Город 55» со ссылкой на очевидца.

На кадрах видно, как происходит взрыв пиротехники, после чего мужчина падает, к нему подбегают его знакомые. Очевидец рассказал, что пострадавший покинул двор самостоятельно, скорую помощь не вызывали.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двое мужчин с парашютом спрыгнули с общего балкона на 24-м этаже жилого дома. На кадрах видно, что экстремалы стоят на перилах балкона, после чего с небольшой разницей прыгают вниз. Они смогли приземлиться на небольшой участок суши, окруженный водой. Предположительно, мужчины заранее рассчитали траекторию движения.

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