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В России обстреляли фейерверком жилой дом

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Видео: UFA1ru

В ночь на 1 января в России неизвестные направили фейерверк в жилой многоэтажный дом. Под обстрел попало здание на улице Энтузиастов в Уфе, в результате поврежден его фасад, сообщает портал «Уфа1.ру».

Предположительно, причиной инцидента стала неправильная установка пиротехники. Очевидцы происшествия рассказали, что испугались, когда ракеты начали лететь в дом.

В МВД Башкирии заявили, что ищут правонарушителей. Отмечается, что они нарушили правила пользования пиротехникой, поскольку салюты запрещается запускать вблизи любых домов и строений, для этого устроены специальные площадки.

Ранее в сети появилось видео сожжения во Владивостоке символа 2020 года — мыши. Конструкция стоимостью 670 тысяч рублей, заказанная мэрией, была повреждена еще 14 декабря местным водителем. С того момента она лежала на центральной площади, поскольку подрядчик подал в суд на виновника инцидента. Вероятной причиной пожара назвали попадание в мышь петарды.

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