Появилось видео сожжения символа года за 670 тысяч рублей во Владивостоке

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Появилось видео сожжения во Владивостоке символа 2020 года — новогодней мыши. Кадры, снятые очевидцами, опубликованы в Telegram-канале издания «Подъем».

При этом не уточняется, загорелась мышь от петарды или ее подожгли.

Фигуру мыши, которая стояла на центральной площади Владивостока, но была сбита автомобилистом, сожгли в новогоднюю ночь. Конструкция с символом года обошлась в бюджету в 670 тысяч рублей. Местный водитель врезался в фигуру еще 14 декабря, после чего она упала. С тех пор и до новогодней ночи мышь лежала на центральной площади.

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