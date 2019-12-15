Россиянин устроил дрифт вокруг новогодней елки и сбил фигуру мыши

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Водитель автомобиля Subaru Forester вечером 14 декабря устроил дрифт на центральной площади Владивостока вокруг новогодней елки, но не справился с управлением и сбил фигура мыши — символа наступающего 2020 года по восточному календарю.

Видео происшествия опубликовано в Instagram.

На кадрах виден автомобиль, ездящий по кругу вокруг елки, во время очередного виража машина врезается в фигуру мыши и сбивает ее. После инцидента автомобиль скрылся.

Полиция выяснила, что за рулем Subaru находился житель Владивостока 1999 года рождения. Медицинское освидетельствование показало, что молодой человек трезв. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении в связи с оставлением им места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Стоимость поврежденной новогодней декорации составляет 677 тысяч рублей, которую должен возместить нарушитель.

Разбитая фигура мыши восстановлению не подлежит, вместо нее будет изготовлена новая, сообщила РИА Новости начальник управления культуры города Светлана Шупиро. По ее словам, центральную площадь Владивостока перекроют, чтобы избежать повторения таких инцидентов.