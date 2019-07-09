Дрифт россиянина на БелАЗе закончился пожаром в кювете

Водитель БелАЗа не справился с управлением, в результате чего карьерный самосвал эффектно перевернулся и загорелся в Забайкалье. Записи с видеорегистратора опубликовал портал Urod.ru.

Инцидент произошел 3 июля на территории Быстринского горно-обогатительного комбината. В пресс-службе предприятия изданию ZAB.RU сообщили, что грузовик выехал на заградительный вал, перевернулся и опрокинулся в кювет. На кадрах видно, что после этого произошло возгорание.

«В результате инцидента водитель получил неопасные повреждения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель был трезв», — добавили в компании.

Причины произошедшего расследует специально созданная комиссия. Предположительно, авария могла произойти из-за неисправности тормозной системы.