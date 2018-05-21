Женщина за рулем БелАЗа раздавила КамАЗ

В городе Киселевск Кемеровской области самосвал БелАЗ раздавил бензовоз КамАЗ. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел на технологической дороге угольного предприятия. За рулем БелАЗа находилась женщина, по чьей вине и произошло столкновение. «Установлено, что 38-летняя водитель БелАЗа после заправки не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автоцистерной», — уточнили в ведомстве.

В аварии никто не пострадал. Полицейские составили на женщину административный протокол о нарушении правил маневрирования (статья 12.14 КоАП), по которому предусмотрен штраф в 500 рублей.

Грузовики БелАЗ — самые большие в мире. В 2013 году был создан самосвал-супергигант грузоподъемностью 450 тонн. Он предназначен для перевозки горной массы из глубоких карьеров и работы на открытых разработках месторождений.

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