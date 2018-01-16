Трактор и автокран провалились под лед в попытке достать провалившийся бензовоз

Трактор ушел под лед на реке Лена в Иркутской области. Он пытался вызволить автокран, который ранее тоже утонул в стремлении достать провалившийся еще раньше бензовоз. Об этом во вторник, 16 января, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?» — задают вопрос спасатели.

Как отмечается в сообщении, власти региона проигнорировали рекомендации инспекторов об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые представляют опасность.

«Интерфакс» уточняет, что спасатели сначала планировали вытянуть бензовоз и автокран с помощью лебедок, но местные жители решили задействовать 25-тонный трактор. Бензовоз «Урал» ушел под лед 10 января, когда водитель пытался пересечь Лену по нелегальной переправе. Он выбрался из кабины, а собственник направил к реке автокран, который тоже провалился и «буквально встал на цистерну».

При провале произошел разлив топлива на площади почти 600 квадратных метров. Спасатели к понедельнику, 15 января, собрали более семи тонн нефтепродуктов.

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