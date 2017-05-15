Провалившийся под лед на Шпицбергене российский гид умер в больнице

Российский гид, который провалился под лед во время тура по Шпицбергену, умер в университетской больнице Тромсё в Норвегии. Об этом сообщает портал NRK.

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По данным издания, мужчине было 30 лет, его имя не сообщается.

Группа российских туристов на снегоходах провалилась под лед в районе норвежского архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане 28 апреля. Под лед ушли транспортные средства с девятью путешественниками. Все они были найдены в ходе спасательной операции. Четверых пострадавших доставили на вертолете в больницу Лонгйира.

В результате двое гидов получили обморожения. Мужчины находились в критическом состоянии, у них было диагностировано сильное переохлаждение.