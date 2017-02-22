Туристки запечатлели на видео провалившихся под лед подростков в Нью-Йорке

Видео: nbcnewyork.com

Туристки из Парагвая случайно сняли на видео группу подростков, провалившихся под лед в Центральном парке Нью-Йорка. Запись инцидента опубликовал телеканал NBC New York.

Путешественница из Парагвая Лурдес Куэвас (Lourdes Cuevas) и ее дочь Майя Рамирес (Maia Ramirez) делали селфи в Центральном парке, когда у них на глазах семь подростков в возрасте от 10 до 15 лет решили пройтись по замерзшему пруду.

В итоге лед под детьми проломился и все они ушли под воду. Подростков удалось спасти, однако они получили переохлаждение организма.