На туристов в США упала часть замерзшего водопада

Видео: 360tv.ru

Часть замерзшего водопада обрушилась на туристов в США, в результате пострадала одна девушка. Телеканал «360» публикует видео случившегося.

По данным газеты Star Tribune, инцидент произошел в воскресенье, 8 января, у водопада Миннехаха в парке города Миннеаполис (штат Миннесота). В итоге 20-летняя девушка повредила руку и была доставлена в больницу.

Представитель администрации городского парка заявила, что подобные инциденты происходят каждую зиму. Туристы подходят к замерзшему водопаду слишком близко, рискуя здоровьем и жизнью.

