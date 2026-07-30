В Госдуме назвали задержание чиновников Минпромторга по делу о растрате сигналом

Депутат Журова: Выводы о деле чиновников Минпромторга и «Эфко» пока преждевременны

Делать выводы о задержании чиновников Минпромторга и топ-менеджеров ГК «Эфко» по делу о растрате при производстве дронов пока преждевременно, указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что следственные органы должны разобраться, а сам факт задержания — сигнал остальным.

«Мы же видим, что это не первый случай, когда кто-то на этом наживается. Как говорят, кому война, кому мать родная. Но не нам сейчас давать оценку. Раз задержали, значит, следственные органы будут разбираться, и мы узнаем, что там происходило. Пока они только обвиняемые, их вина еще не доказана. Надо дождаться, когда появится понятная информация. В любом случае, должно быть разбирательство», — сказала депутат.

Ранее в Москве задержали замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Она заключена под стражу.

