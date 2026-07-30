Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:31, 30 июля 2026 (обновлено: 18:49, 30 июля 2026)Из жизни

Кошка почувствовала приближающееся землетрясение за несколько секунд до первого толчка

В Японии кошка почувствовала приближающееся землетрясение до первого толчка
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Видео, снятое во время мощного землетрясения в Японии, продемонстрировало, что кошка почувствовала приближающийся катаклизм до первого толчка. Об этом сообщает ABC News.

Кадры были сняты при помощи камеры, которую владелец кошки установил в своем доме, чтобы следить за питомцем. За несколько секунд до землетрясения беззаботно спящая на диване кошка встрепенулась и стала озираться. Когда начались толчки, она спрыгнула и побежала прочь, уворачиваясь от падающих предметов.

Землетрясение, произошедшее в Кумамото 28 июля, стало для Японии сильнейшим за последние десять лет. Магнитуда сейсмотолчков достигала отметки 7,1, было объявлено об угрозе цунами.

Материалы по теме:
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта 2022
Помоги мне вернуться домой. Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
Помоги мне вернуться домой.Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
29 декабря 2021

Из-за землетрясения вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Повреждения также получили внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась труба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Будем просить в год по два миллиарда долларов». Пашинян хочет денег от России. Ему советуют заняться фруктами
    Зарабатывающий по 20 тысяч долларов в месяц звезда «Дома-2» рассказал о нехватке денег
    УЕФА бойкотирует турниры ФИФА из-за планов по продаже прав на проведение чемпионата мира
    Названа самая стильная знаменитость 2026 года
    Россиянка рассказала об укусе черной вдовы
    Мерц и Рютте отреагировали на инцидент в небе Польши
    Китай увеличил траты на рекламу в России
    Россиянам с гипертонией белого халата дали советы
    Российские подразделения продвинулись к Славянску
    В Госдуме назвали задержание чиновников Минпромторга по делу о растрате сигналом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok