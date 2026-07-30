Кошка почувствовала приближающееся землетрясение за несколько секунд до первого толчка

В Японии кошка почувствовала приближающееся землетрясение до первого толчка

Видео, снятое во время мощного землетрясения в Японии, продемонстрировало, что кошка почувствовала приближающийся катаклизм до первого толчка. Об этом сообщает ABC News.

Кадры были сняты при помощи камеры, которую владелец кошки установил в своем доме, чтобы следить за питомцем. За несколько секунд до землетрясения беззаботно спящая на диване кошка встрепенулась и стала озираться. Когда начались толчки, она спрыгнула и побежала прочь, уворачиваясь от падающих предметов.

Землетрясение, произошедшее в Кумамото 28 июля, стало для Японии сильнейшим за последние десять лет. Магнитуда сейсмотолчков достигала отметки 7,1, было объявлено об угрозе цунами.

Из-за землетрясения вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Повреждения также получили внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась труба.