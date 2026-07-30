Китай увеличил траты на рекламу в России

Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в VK Рекламе в 2,7 раза

Китайские рекламодатели увеличили траты на продвижение в VK Рекламе в 2,7 раза. Пресс-релиз поступил «Ленте.ру».

В первом полугодии бюджеты превысили 2,5 миллиарда рублей, а количество рекламодателей из Китая увеличилось на 62 процента. Лидером по популярности остается игровой сегмент, траты на продвижение в котором увеличились в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«В первом полугодии 2026 года заметный рост показали электронная коммерция — бюджеты на продвижение этой категории увеличились в 2,3 раза, и категория "В2В-продажи" — в 1,5 раза», — сказано в сообщении.

Универсальное объявление, при котором система сама адаптирует тексты и креативы под размещения, является самым востребованным форматом продвижения. При этом китайские рекламодатели стали активнее вкладываться в видеорекламу — рост бюджетов в 6,8 раза.

Операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик отметил, что китайский бизнес — драйвер роста российского рекламного рынка.