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18:37, 30 июля 2026Интернет и СМИ

Китай увеличил траты на рекламу в России

Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в VK Рекламе в 2,7 раза
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Panya_photo / Shutterstock / Fotodom

Китайские рекламодатели увеличили траты на продвижение в VK Рекламе в 2,7 раза. Пресс-релиз поступил «Ленте.ру».

В первом полугодии бюджеты превысили 2,5 миллиарда рублей, а количество рекламодателей из Китая увеличилось на 62 процента. Лидером по популярности остается игровой сегмент, траты на продвижение в котором увеличились в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«В первом полугодии 2026 года заметный рост показали электронная коммерция — бюджеты на продвижение этой категории увеличились в 2,3 раза, и категория "В2В-продажи" — в 1,5 раза», — сказано в сообщении.

Универсальное объявление, при котором система сама адаптирует тексты и креативы под размещения, является самым востребованным форматом продвижения. При этом китайские рекламодатели стали активнее вкладываться в видеорекламу — рост бюджетов в 6,8 раза.

Операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик отметил, что китайский бизнес — драйвер роста российского рекламного рынка.

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