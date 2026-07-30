Росфинмониторинг: Ограничения в отношении Дурова не распространяются на юрлицо Telegram

Ограничения в отношении Павла Дурова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не распространяются на юрлицо Telegram. Об этом сообщает газета «Ведомости» в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

В ведомстве объяснили, что по закону денежные операции и операции с имуществом с лицами, включенными в перечень террористов и экстремистов в России, должны быть заморожены.

Ранее сообщалось, что Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений, что привело к жертвам и многомиллиардному ущербу.