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Силовые структуры
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18:29, 30 июля 2026 (обновлено: 18:45, 30 июля 2026)Силовые структуры

Росфинмониторинг прокомментировал ограничения для Дурова

Росфинмониторинг: Ограничения в отношении Дурова не распространяются на юрлицо Telegram
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Ограничения в отношении Павла Дурова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не распространяются на юрлицо Telegram. Об этом сообщает газета «Ведомости» в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

В ведомстве объяснили, что по закону денежные операции и операции с имуществом с лицами, включенными в перечень террористов и экстремистов в России, должны быть заморожены.

Ранее сообщалось, что Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений, что привело к жертвам и многомиллиардному ущербу.

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