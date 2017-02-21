В Нью-Йорке подростки провалились под лед при попытке сделать групповое селфи

В Нью-Йорке по меньшей мере семь подростков провалились под лед в результате попытки сделать общее селфи на замерзшем пруду. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает газета The New York Post.

Инцидент произошел вечером 20 февраля в Центральном парке на водоеме, расположенном возле пересечения Пятой авеню и 59-й улицы. «Ребята играли. Одни настаивали, что это опасно, другие предлагали ступить на лед. В итоге все они собрались вместе и решили сделать селфи. Но в этот момент лед проломился, и они упали в воду», — рассказала изданию 15-летняя приезжая из Парагвая Майя Рамирес.

По словам очевидцев, в опасной затее приняли участие подростки от 10 до 15 лет. К ним на помощь побежали несколько ребят более старшего возраста, но их в итоге также пришлось спасать.

«С ребятами все в порядке. У них переохлаждение организма в легкой форме», — сообщил заместитель начальника пожарной службы города Джон Скоф. Пострадавшим оказали помощь на месте, а затем доставили в местные больницы.

В день инцидента воздух в Нью-Йорке прогрелся до 11 градусов тепла по Цельсию, однако, по словам спасателей, вода в пруду была ледяной. Его глубина в месте провала превышает пять метров.

15 января сообщалось, что возле поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края под лед провалились пять подростков в возрасте 13-14 лет. Они возвращались домой с прогулки, решили сократить путь по льду на реке и ушли в ледяную воду. Один ребенок был спасен, тело еще одного достали из водоема. Позже еще один пропавший подросток был найден погибшим, поиски остальных были продолжены.