В Краснодарском крае под лед провалились пять подростков, к настоящему времени найдены тела двоих. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел в районе поселка Садовод Тимашевского района. Подростки переходили реку Кирпили и провалились под лед.

Спасатели сообщили, что один ребенок был спасен, тело еще одного было извлечено из водоема. Позже в экстренных службах сообщили, что второй пропавший подросток также найден погибшим. Поиски остальных продолжаются.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к месту происшествия направлены силы и средства поисково-спасательных служб, в том числе оперативная группа Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона и филиала Краснодарской краевой службы «Кубань-СПАС».

На месте организована работа межведомственного штаба по поиску людей. Сформирована группировка из 80 человек и 22 единиц техники.

Органы СКР начали по факту гибели детей доследственную проверку. Следователи проводят осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.