Акции покинувшего Россию бренда спортивной одежды обрушились

Reuters: Акции Adidas упали на 17 процентов

В четверг 30 июля акции гиганта мира спортивной одежды резко упали из-за разочарования инвесторов. Об этом сообщило Reuters.

Снижение составило рекордные 17 процентов, несмотря на то, что компания повысила прогноз продаж. Однако прибыль Adidas за II квартала оказалась ниже, чем прогнозировали аналитики. Кроме того, компания потратила на маркетинг на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Чистая выручка Adidas во II квартале выросла на 13,3 процента в годовом выражении и достигла 6,74 миллиарда евро.

Ровно год назад акции Adidas также падали. Тогда обрушение оказалось самым большим с апреля. Его причиной аналитики назвали прогнозы о более слабом, чем ожидалось, росте выручки из-за опасений по поводу пошлин США. Кроме того, компания предупреждала о подорожании некоторых их выпускаемых ею кроссовок из-за новых тарифной политики Вашингтона.