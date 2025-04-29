Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 29 апреля 2025Экономика

Знаменитый бренд предупредил о подорожании кроссовок

FT: Adidas пообещала повысить цены на кроссовки из-за пошлин США
Кирилл Луцюк

Фото: Hollie Adams / Reuters

Adidas предупредила, что новые пошлины США приведут к подорожанию ее популярных кроссовок Samba и Gazelle. Об этом сообщило издание Financial Times.

Как объяснил генеральный директор компании Бьерн Гульден, так как в настоящее время она не может производить практически ни один из своих продуктов в США, более высокие пошлины в конечном итоге приведут к росту стоимости ее товаров на американском рынке. При этом он заявил о том, что не может оценить, как поднимутся цены и как это скажется на потребительском спросе.

Издание отметило, что производители спортивной обуви больше прочих пострадали от тарифов президента США Дональда Трампа, поскольку очень сильно зависят от таких стран, как Китай и Вьетнам. Между тем в Соединенных Штатах не хватает заводов со специализированным оборудованием для производства кроссовок и рабочих, которые могли бы там трудиться. 

Материалы по теме:
В Россию вернулись товары международной спортивной сети Что изменится для покупателей?
В Россию вернулись товары международной спортивной сетиЧто изменится для покупателей?
13 августа 2024
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам.Сколько им удается сэкономить на этом?
5 апреля 2025

Отмечается также, что, по данным Adidas, ее операционная прибыль за первые три месяца почти удвоилась и достигла 610 миллионов евро. За последние 12 месяцев акции Adidas упали всего на шесть процентов. Ее главные конкуренты Puma и Nike потеряли 47 процентов и 39 процентов соответственно.

Ранее сообщалось о самом резком за последние пять лет падении выручки компании Nike. Такие показатели стали результатом неспособности бренда привлечь американцев новыми продуктами.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

    Дина Саева снялась в образе Одри Хепберн

    России предсказали появление экзотических торговых партнеров

    Будущий глава МИД Германии обратился к Путину

    Конкурент Кличко решил собрать Совет обороны Киева в отсутствие мэра города

    Москвичам назвали самый теплый день в начале мая

    Угрозу повторного захода ВСУ в Курскую область оценили

    ЦБ оценил влияние пошлин США на денежно-кредитную политику в России

    Военный эксперт назвал задачу ВС России в Сумской области

    Лазарева заявила о потребности россиян убегать от реальности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости