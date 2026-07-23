Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:21, 23 июля 2026 (обновлено: 12:32, 23 июля 2026)Наука и техника

Названы секретные функции камеры смартфона

MakeUseOf: Для фотографирования на смартфон предложили пользоваться кнопками
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Каждый смартфон имеет секретные функции для создания качественных фотографий. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

По словам редактора портала Ташрифа Шарифа, по умолчанию для создания снимка нужно коснуться виртуальной кнопки затвора на дисплее смартфона. Специалист заявил, что гораздо удобнее спускать затвор камеры кнопкой увеличения громкости. Он отметил, что таким образом можно удерживать телефон одновременно двумя руками, что положительно скажется на четкости снимка.

Также автор заметил, что многие устройства оснащены отдельной кнопкой затвора, при длительном нажатии на которую можно запустить приложение камеры. Кроме того, большинство телефонов на операционной системе Android поддерживают двойное нажатие кнопки питания для открытия приложения камеры. Эту функцию журналист назвал очень удобной.

Кроме того, Ташриф Шариф поделился секретом, которым могут пользоваться владельцы смартфонов со стилусом — например, Samsung Galaxy S26 Ultra. Он рассказал, что по нажатию на сенсорное перо можно спускать затвор камеры. Впрочем, так можно делать практически с любым подключаемым по Bluetooth к смартфону аксессуаром — беспроводными наушниками и прочими гаджетами.

Ранее журналисты портала MakeUseOf рассказали, что каждый смартфон имеет большое количество датчиков и сенсоров. Они отметили, что телефоны оснащены акселерометрами, гироскопами, барометрами и прочим точным оборудованием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили о полном прекращении судоходства
    В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине
    Россиянам назвали проявления требующей обращения к врачу боли в животе
    В ЕС не смогли согласовать ключевое ограничение против России
    ВСУ атаковали свадьбу в российском регионе
    Отец прошедшей в МГУ в девять лет Тепляковой сообщил о десятом ребенке в семье
    Названы секретные функции камеры смартфона
    Россиянке на пятой неделе беременности отказали в аборте в частных медцентрах
    Названа смертельно опасная популярная одежда
    Предсказано политическое будущее уволенного министра обороны Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok