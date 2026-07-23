В «Спартаке» потребовали переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом»

«Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

«Спартак» подал протест с требованием переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом». Об этом сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

Вопрос рассматривается на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета организации. Отмечается, что спартаковцы подали протест в связи с нарушением правил игры главным арбитром матча Евгением Булановым, который не стал проводить жеребьевку перед серией пенальти и определил, что команды будут бить в ворота, расположенные у трибуны фанатов «Зенита». Решение он объяснил соображениями безопасности.

18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России в серии пенальти. Для петербуржцев этот трофей стал десятым в истории.

Ранее нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев назвал неправильным свое поведение после гола в ворота «Спартака». «Полетели бутылки. Думаю, они увидели, что я подустал. Хотели, чтобы я попил. Я поступил совсем неправильно. Но была 95-я минута, мы проигрывали. Эмоции зашкаливали. Так делать было нельзя, все понимаю. Но понимаю, когда эмоции уже утихли», — сказал Соболев.