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12:35, 23 июля 2026 (обновлено: 12:38, 23 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине

Песков: Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия открыта к переговорному процессу по Украине. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса», — оценил о дипломат.

Такое заявление было сделано на фоне состоявшихся в Маниле переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. На ней глава дипведомства напомнил о желании Москвы продолжать переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса.

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