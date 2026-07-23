В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине

Песков: Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине

Россия открыта к переговорному процессу по Украине. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса», — оценил о дипломат.

Такое заявление было сделано на фоне состоявшихся в Маниле переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. На ней глава дипведомства напомнил о желании Москвы продолжать переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса.