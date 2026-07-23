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12:03, 23 июля 2026Мир

Рубио ответил на требование Москвы прекратить накачивать Киев оружием

Рубио заявил, что политика США по продаже вооружений Украине не изменилась
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Политика США по продаже вооружений Украине останется прежней несмотря на требования России прекратить поставки Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Мы продаем оружие через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных потребностей Украины), это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», — сказал политик.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Рубио указал на недопустимость продолжения поставок вооружений на Украину. По его словам, политика стран Европы направлена на нанесение России «стратегического поражения».

Переговоры Лаврова с Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле завершились утром 23 июля. Уточняется, что переговоры продлились 35 минут.

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