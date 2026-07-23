Рубио ответил на требование Москвы прекратить накачивать Киев оружием

Рубио заявил, что политика США по продаже вооружений Украине не изменилась

Политика США по продаже вооружений Украине останется прежней несмотря на требования России прекратить поставки Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Мы продаем оружие через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных потребностей Украины), это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», — сказал политик.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Рубио указал на недопустимость продолжения поставок вооружений на Украину. По его словам, политика стран Европы направлена на нанесение России «стратегического поражения».

Переговоры Лаврова с Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле завершились утром 23 июля. Уточняется, что переговоры продлились 35 минут.