В Кремле заявили о положительной динамике в СВО

Песков: Кремль фиксирует положительную динамику в СВО

Кремль фиксирует положительную динамику в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва готова к переговорам. В то же время Песков обратил внимание на то, что в условиях подстрекательства Киева со стороны Евросоюза к продолжению войны спецоперация продолжается.

Представитель Кремля подчеркнул, что мирный процесс по Украине идет, однако говорить об ускорении не приходится. «Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно», — указал Песков.

До этого пресс-секретарь обозначил, что названные президентом России Владимиром Путиным условия остановки боевых действий актуальны до сих пор.

Россия не раз называла свои требования для достижения мира на Украине. Так, в январе Путин подчеркнул, что необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую предложила Москва.

