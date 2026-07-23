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12:36, 23 июля 2026 (обновлено: 12:49, 23 июля 2026)Россия

В Кремле заявили о положительной динамике в СВО

Песков: Кремль фиксирует положительную динамику в СВО
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Кремль фиксирует положительную динамику в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва готова к переговорам. В то же время Песков обратил внимание на то, что в условиях подстрекательства Киева со стороны Евросоюза к продолжению войны спецоперация продолжается.

Представитель Кремля подчеркнул, что мирный процесс по Украине идет, однако говорить об ускорении не приходится. «Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно», — указал Песков.

До этого пресс-секретарь обозначил, что названные президентом России Владимиром Путиным условия остановки боевых действий актуальны до сих пор.

Россия не раз называла свои требования для достижения мира на Украине. Так, в январе Путин подчеркнул, что необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую предложила Москва.

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