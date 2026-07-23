ВСУ атаковали свадьбу в российском регионе

Baza: Дрон ВСУ ударил по свадьбе в центре Белгорода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию ЗАГСа в центре Белгорода во время проведения свадьбы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, жених получил осколочные ранения ног.

В оперштабе Белгородской области уточнили, что ВСУ нанесли удар беспилотником. В результате атаки двое мужчин получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили два автомобиля.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по оборудованию дамбы Белгородского водохранилища, оно получило повреждения. Тогда в оперштабе сообщали, что в результате атаки произошел сброс воды.