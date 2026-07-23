В ЕС не смогли согласовать ключевое ограничение против России

Фон дер Ляйен признала, что в Евросоюзе не смогли запретить въезд в ЕС участникам СВО

В ходе обсуждений 21-го пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) сторонам не удалось прийти к единому мнению для введения полного запрета на въезд в ЕС участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

«Кроме того, мы сделали важный шаг к официальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — рассказала глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, пока Украина якобы «набирает военный импульс», ЕС намерен нанести очередной удар по экономическим основам армии России. В рамках нового пакета Брюссель запрещает транзакции с 32 банками, криптовалютными фирмами и нефтетрейдерами, а также впервые вводит санкции против судов, обслуживающих «теневой флот».

Ранее послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. В новый список ограничений не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

