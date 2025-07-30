Акции ушедшего из России бренда спортивной одежды рухнули

Bloomberg: Акции Adidas упали на 9 % на фоне опасений перед пошлинами США

В среду, 30 июля, в начале торгов акции всемирно известного бренда спортивной одежды Adidas упали на девять процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что это стало самым большим падением с 7 апреля. В этот раз обрушение произошло после того, как компания пообещала более слабый, чем ожидалось, рост выручки из-за опасений по поводу пошлин США. За последние 12 месяцев акции компании упали на 23 процента.

Adidas по-прежнему ожидает получить операционную прибыль в размере от 1,7 до 1,8 миллиарда евро в этом году. Это ниже среднего прогноза аналитиков в два миллиарда евро. В компании полагают, что дополнительные расходы, связанные с тарифами, могут составить 200 миллионов евро во второй половине этого года.

В конце апреля Adidas предупредил, что новые пошлины США приведут к подорожанию его популярных кроссовок Samba и Gazelle. По словам генерального директора компании Бьерна Гульдена, на тот момент она не могла производить практически ни один из своих продуктов в США. Оказалось, что в США не хватает заводов со специализированным оборудованием для производства кроссовок и рабочих, которые могли бы там трудиться.