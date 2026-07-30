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15:16, 30 июля 2026 (обновлено: 15:27, 30 июля 2026)Интернет и СМИ

Стало известно о серьезном ударе для Украины

Tagesspiegel: Потери ВСУ истребителей F-16 оказались серьезным ударом для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) истребителей F-16, переданных Киеву странами Запада, оказались серьезным ударом для Украины. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

«Потеря каждого F-16 — это серьезный удар для Киева, поскольку самостоятельно производить такие самолеты Украина не может, а из примерно 80 обещанных истребителей до сих пор далеко не все поступили в страну», — говорится в материале.

По мнению издания, истребители F-16 остаются одним из самых ценных видов боевых воздушных судов для Украины.

Ранее стало известно, что истребитель F-16 ВСУ потерпел крушение во время боевого вылета. Сообщалось, что пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей и в этот момент на борту самолета произошла некая «нештатная ситуация». Летчик катапультировался, его госпитализировали. Жертв среди гражданского населения и разрушений нет.

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