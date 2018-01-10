Самый большой самосвал в мире предложили продавать за биткоины

Производитель самых больших в мире самосвалов БелАЗ рассматривает предложение о продаже своих машин за биткоины. Соответствующее заявление ОАО «БелАЗ» разместило на своем сайте.

Компания не раскрывает стоимость одного самосвала, самая низкая цена, которую можно найти в интернете, составляет два миллиона долларов. При курсе биткоина 14 000 долларов, согласно данным CoinDesk на 10 января, стоимость белорусской машины составит около 143 биткоинов.

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документ разрешил в стране все криптовалюты и операции с ними, а также майнинг.

Карьерный самосвал БелАЗ-75710, грузоподъемность которого составляет 450 тонн, был создан в 2013 году. Он предназначен для перевозки горной массы в условиях глубоких карьеров, а также на открытых разработках месторождений в различных климатических условиях. Машина весит 810 тонн, имеет восемь колес и может развивать скорость до 64 километров в час. Самосвал способен выполнять работы при температуре от 50 градусов мороза до 50 градусов тепла.

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