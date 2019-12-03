Россиянин подрифтил на городской площади, сбил женщину и попал на видео

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Автомобиль сбил женщину на площади Кирова в Петрозаводске во время дрифта, пострадавшая доставлена в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 3 декабря.

За рулем находился 19-летний местный житель. В ГИБДД предполагают, что он не справился с управлением. При этом на кадрах видно, что асфальт на площади в следах от шин.

В июле неизвестный на автомобиле Audi R8 устроил дрифт прямо посреди Садового кольца в Москве, несмотря на оживленное движение. В том же месяце водитель БелАЗа не справился с управлением, в результате чего карьерный самосвал эффектно перевернулся и загорелся в Забайкалье.

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